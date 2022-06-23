Восьмилетний мальчик устроил крупный пожар в Перевозском районе, подпалив горючую жидкость

Огнем уничтожены баня, блок сараев и гараж. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Ещё один пожар из-за детской шалости с огнем произошел в селе Тилинино Перевозского района – там 8-летний мальчик поджёг бензин. Пожар случился 15 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Известно, что ребёнок на какое-то время остался без присмотра и ради интереса поджег горючую жидкость.

В результате сам мальчик получил ожоги и был госпитализирован в Перевозскую ЦРБ, а огнем оказались уничтожены баня, сараи и гараж. Общая площадь пожара составила 212 квадратных метров.

Напомним, что 19 июня похожий случай произошел в Шахунье – там дотла сгорел дом семьи с пятью детьми. Как оказалось, двое «почемучек» - пятилетняя Маша и шестилетний Миша проснулись чуть раньше взрослых, тайком умыкнули зажигалку, что хранилась у папы в брюках, и решили испробовать ее в своей комнате.

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