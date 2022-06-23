11 пожаров произошло в Нижегородской области из-за детской шалости с начала 2022 года

При этом 40% происшествий сопровождались травмами людей. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

С начала 2022 года в Нижегородской области произошло 11 пожаров, причиной которых послужила банальная детская шалость с огнём. Только за июнь подобных инцидентов насчитывается 5 штук. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

- При этом 40% происшествий сопровождались травмами людей, - уточнили в ведомстве.

Так, 19 июня в Шахунье сгорел дом многодетной семьи, а все потому, что двое малышей - мальчик и девочка решили узнать, как горит огонь. Погорельцы чудом остались живы. В результате пожара пострадали двое – 34-летний мужчина и 5-летняя девочка. От госпитализации пострадавшие отказались.

Во избежание пожаров от детской шалости с огнем следует соблюдать несколько правил. Во-первых, не стоит поручать малышам разжигать печи, плиты и самостоятельно включать электроприборы. Во-вторых, стоит общаться с детьми о пожаробезопасном поведении и объяснять, что при пожаре надо не прятаться, а поскорее покинуть помещение. В-третьих, лучше подальше убирать спички и зажигали, а также не оставлять детей без присмотра взрослых.

Сотрудники МЧС также советуют выучить с ребенком телефоны экстренных служб и домашний адрес.

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