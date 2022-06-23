Движение транспорта вновь временно ограничат на улице Рождественской из-за гастрофестиваля

Движение трамваев ограничено не будет. Фото: ЦОДД.

Движение транспорта будет временно приостановлено на участке улицы Рождественской в Нижнем Новгороде. Речь идет об участке от площади Маркина до Зеленского съезда. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Ограничения введут на период с 00:01 25 июня до 05:00 26 июня. Это связано с проведением фестиваля «Гастрономическая Рождественская». Кстати, на движение трамваев эти изменения не повлияют, они будут ходить в прежнем режиме.

На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта. Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

- Кроме того, на данном участке запрещена стоянка и парковка транспортных средств, - отметили в департаменте.

Мешающие машины будут эвакуировать.

Напомним, ремонт теплосетей на проезде под Бурнаковским виадуком в Нижнем Новгороде планируют завершить утром 26 июня. Это более чем на неделю раньше заявленного срока.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!