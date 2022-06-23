Движение транспорта вновь временно ограничат на улице Рождественской из-за гастрофестиваля

Движение трамваев ограничено не будет. Фото: ЦОДД.
Движение транспорта будет временно приостановлено на участке улицы Рождественской в Нижнем Новгороде. Речь идет об участке от площади Маркина до Зеленского съезда. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.
Ограничения введут на период с 00:01 25 июня до 05:00 26 июня. Это связано с проведением фестиваля «Гастрономическая Рождественская». Кстати, на движение трамваев эти изменения не повлияют, они будут ходить в прежнем режиме.
На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта. Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.
- Кроме того, на данном участке запрещена стоянка и парковка транспортных средств, - отметили в департаменте.
Мешающие машины будут эвакуировать.
Напомним, ремонт теплосетей на проезде под Бурнаковским виадуком в Нижнем Новгороде планируют завершить утром 26 июня. Это более чем на неделю раньше заявленного срока.
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