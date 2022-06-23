Доследственную проверку проводят после гибели 50-летнего мужчины на пожаре в Лысковском районе

Доследственная проверка организована по факту гибели 50-летнего мужчины во время пожара в деревне Малиновка Лысковского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР Нижегородской области.

Напомним, что вечером 22 июня на улице Победы вспыхнул один из частных жилых домов. Пожар удалось ликвидировать на площади 79 квадратных метров. Внутри было обнаружено тело хозяина дома.

- При осмотре тела погибшего следователи СК видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. С целью установления смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза, - рассказали в ведомстве. - Установлено, что погибший проживал один.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются, однако следователи не исключают мысли о том, что трагедия могла произойти из-за неосторожного обращения с огнем.

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