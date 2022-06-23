50-летний мужчина погиб при пожаре в частном доме в Лысковском районе

Пожар ликвидирован на площади 79 м.кв. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Крупный пожар произошел в личном жилом доме в деревне Малиновка Лысковского района 22 июня. Информация о возгорании в доме №62 по улице Победы поступила в 22:31, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

После тушения пожара в 23:25 в доме было обнаружено тело 50-летнего мужчины, его личность устанавливается. Общая площадь возгорания составила 79 квадратных метров.

В настоящее время устанавливается точная причина пожара.

ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминает нижегородцам быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, а также соблюдать правила пожарной безопасности.

Напомним, страшная трагедия произошла в городе Шахунья Нижегородской области. Утром 19 мая сгорел дотла дом семьи с пятью детьми, в который было вложено очень много сил и денег. А все потому, что двое малышей - мальчик и девочка решили узнать, как горит огонь. Погорельцы чудом остались живы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!