Институт реабилитации ПИМУ открыли в Нижнем Новгороде

Институт реабилитации открыт в ПИМУ. Фото: пресс-служба ПИМУ

Открытие института реабилитации при Приволжском исследовательском медицинском университете состоялось в Нижнем Новгороде 22 июня. На создание учреждения ушло свыше 100 миллионов рублей, из которых 70 миллионов выделены в рамках программы «Приоритет – 2030». Об этом сообщает пресс-служба ПИМУ.

В институте реабилитации ПИМУ установлено уникальное техническое оснащение, которому нет аналогов в России. Например, роботизированный комплекс для локомоторной терапии, программно-аппаратные комплексы с биологической обратной связью и с технологией виртуальной реальности. Институт также станет площадкой для подготовки врачей по новой специальности «физическая и реабилитационная медицина».

Реабилитацию в центре смогут проходить пациенты со всей России и зарубежья. Помочь в медучреждении смогут людям с последствиями инсультов, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, ДЦП и другими заболеваниями. Ежегодно планируется принимать около 1,5 тысячи пациентов. Реабилитация будет бесплатной по квотам медстрахования.

- Создание Института реабилитации завершает формирование трехуровневой системы реабилитации пациентов с заболеваниями центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата в Нижегородском регионе,- министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что программу развития медицинской реабилитации будут реализовывать до 2025 года в Нижегородской области.

Так, в 2022 году более 270 миллионов рублей получат четыре нижегородских медучреждения для покупки новых средств реабилитации. Средства на покупку нового оборудования для реабилитации поступят из федерального бюджета.

- Нижегородская область получила поддержку своей территориальной программы развития реабилитации со стороны федеральных органов власти, - объяснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Считаем данное направление одним из приоритетных и обязательно будем развивать.

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