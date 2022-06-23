Свет и горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 23 июня. Отключения запланированы в шести домах Ленинского и Приокского районов, сообщается на сайте городского Управления ГО и ЧС.

В Ленинском районе без света останутся дома №14-20 по улице Профинтерна. Электричества здесь не будет с 9 до 17 часов.

В Приокском районе отключат горячую воду на проспекте Гагарина в домах №113 и 119. Горячей воды не будет с 9 до 16 часов.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением работ на объектах ЖКХ.