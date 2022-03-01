Жители микрорайона «Орджоникидзе» в Нижнем Новгороде могут принять участие в лыжном забеге

В Нижнем Новгороде жители микрорайона «Орджоникидзе» смогут принять участие в лыжном забеге «Школы активного долголетия». Об этом сообщает администрация Московского района.

Так, в четверг, 3 марта, в 9:00 группа физкультурников микрорайона отправится от остановки «Полет» на лыжную базу «Сормович». Мероприятие пройдет в рамках деятельности «Школы активного долголетия», организованной с целью привлечения жителей «серебряного возраста» в активную жизнь.

- Для поднятия жизненных сил, укрепления духовного и физического состояния жителей мы организуем регулярные прогулки на свежем воздухе. Каждый выбирает свое направление: лыжи, коньки, скандинавская ходьба и даже закаляющая ходьба - босиком. Также у нас есть вокалотерапия, арт-терапия, шашки и шахматы, - уточнила председатель Совета ТОС «Орджоникидзе» Людмила Маркеева.

Напомним, что в последние годы скандинавская ходьба становится все более популярной среди взрослого населения.

- Это доступный и несложный вид спорта, которым удобно заниматься на благоустроенных общественных пространствах. Однако прежде чем начать тренироваться самостоятельно, необходимо приобрести определенные навыки, о которых рассказывает инструктор, - добавили представители районной администрации.

СПРАВКА "КП"

Скандинавская ходьба – вид физической активности, в котором используется определенная методика занятия и техника ходьбы при помощи специально разработанных палок.