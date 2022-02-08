Открытая тренировка по скандинавской ходьбе пройдет в Автозаводском парке 8 февраля Фото:Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Во вторник, 8 февраля, в Автозаводском парке в 11:00 пройдет открытая тренировка по скандинавской ходьбе. Об этом сообщает районная администрация.

Так, на тренировку приглашают всех жителей района в возрасте от 55 до 80 лет. В начале для нижегородцев проведут инструктаж, а после пройдет организованная разминка.

Как сообщили в секторе физической культуры и спорта администрации Автозаводского района, в последние годы скандинавская ходьба становится все более популярной среди взрослого населения.

- Это доступный и несложный вид спорта, которым удобно заниматься на благоустроенных общественных пространствах. Однако прежде чем начать тренироваться самостоятельно, необходимо приобрести определенные навыки, о которых рассказывает инструктор, - добавили представители районной администрации.

СПРАВКА "КП"

Скандинавская ходьба – вид физической активности, в котором используется определенная методика занятия и техника ходьбы при помощи специально разработанных палок.

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