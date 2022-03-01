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Общество1 марта 2022 14:41

На улицах Героя Попова и Баумана в Нижнем Новгороде ограничат парковку с 22 марта

Причинами станут увеличения пропускной способности улиц и обеспечения безопасности дорожного движения
Екатерина КУРГУЗОВА
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На улицах Героя Попова и Баумана в Нижнем Новгороде ограничат парковку с 22 марта Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

На улицах Героя Попова и Баумана в Нижнем Новгороде ограничат парковку с 22 марта Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде с 22 марта ограничат остановку и стоянку транспортных средств. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Изменения коснутся на участках улиц Баумана и Героя Попова с правой стороны по ходу движения транспорта от улицы Памирской в строну улицы Новикова-Прибоя.

- Изменения в организации дорожного движения вводятся для увеличения пропускной способности улиц и обеспечения безопасности дорожного движения, - пояснили в департаменте.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков и заранее выбирать пути объезда.

Напомним, что парковку и остановку транспорта на улице Попова и Баумана запретят из-за жалоб нижегородцев. Как сообщили в администрации Нижнего Новгорода, в мэрию поступало много обращений по поводу припаркованных на дороге фур, которые занимают целую полосу и затрудняют проезд по дороге.

В связи с этим с 22 февраля остановка и стоянка машин будет запрещена на участках улиц Попова и Баумана – от Новикова-Прибоя до улицы Памирской. Запрет будет введен на парковку по правой стороне по ходу движения.