Парковку на улице Попова запретят из-за жалоб нижегородцев

Парковку и остановку транспорта на улице Попова и Баумана запретят из-за жалоб нижегородцев. Как сообщили в администрации Нижнего Новгорода, в мэрию поступало много обращений по поводу припаркованных на дороге фур, которые занимают целую полосу и затрудняют проезд по дороге.

В связи с этим с 22 февраля остановка и стоянка машин будет запрещена на участках улиц Попова и Баумана – от Новикова-Прибоя до улицы Памирской. Запрет будет введен на парковку по правой стороне по ходу движения.

- Припаркованные вдоль дороги транспортные средства, особенно большегрузные, заужают проезжую часть, ширина которой в некоторых местах менее 9 метров, и создают проблемы для бесперебойного движения автомобилей. Запрет остановки транспортных средств позволит увеличить пропускную способность улиц и безопасность дорожного движения, - отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода.