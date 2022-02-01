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Авто1 февраля 2022 13:11

Парковку на улице Попова запретят из-за жалоб нижегородцев

Здесь постоянно оставляют фуры, которые занимают целую полосу
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Парковку и остановку транспорта на улице Попова и Баумана запретят из-за жалоб нижегородцев. Как сообщили в администрации Нижнего Новгорода, в мэрию поступало много обращений по поводу припаркованных на дороге фур, которые занимают целую полосу и затрудняют проезд по дороге.

В связи с этим с 22 февраля остановка и стоянка машин будет запрещена на участках улиц Попова и Баумана – от Новикова-Прибоя до улицы Памирской. Запрет будет введен на парковку по правой стороне по ходу движения.

- Припаркованные вдоль дороги транспортные средства, особенно большегрузные, заужают проезжую часть, ширина которой в некоторых местах менее 9 метров, и создают проблемы для бесперебойного движения автомобилей. Запрет остановки транспортных средств позволит увеличить пропускную способность улиц и безопасность дорожного движения, - отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода.