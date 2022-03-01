Охота на все виды животных запрещена в Нижегородской области с 1 марта

С 1 марта 2022 года в Нижегородской области запрещена любительская и спортивная охота на все виды животных. Об этом сообщает региональное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

- Запрет на охоту связан с тем, что весна — это традиционный период размножения многих видов животных. Нарушители будут привлечены к ответственности по всей строгости действующего природоохранного законодательства. Исключением является участие в мероприятиях по регулированию численности охотничьих ресурсов, - уточнили в региональном Минлесхозе.

Стоит отметить, что в каждом районе есть свой охотничий инспектор, который проводит надзорные мероприятия.

Напомним, что в Лысковском районе зафиксировано несколько случаев незаконной охоты на лосей.

Как сообщили в ведомстве, в период декабрь 2021 года - январь 2022 года на левобережье реки Волги в границах Лысковского и Борского районов пять лосей добыли в результате незаконной охоты. Предположительно, по оценке специалистов по охране объектов животного мира добыча проводилась одним способом и одной группой лиц.