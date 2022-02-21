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Общество21 февраля 2022 12:43

В Лысковском районе зафиксировали несколько случаев незаконной охоты на лосей

Виновным грозит штраф не менее 1 млн 360 тысяч рублей
Екатерина КУРГУЗОВА
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В Лысковском районе зафиксировали несколько случаев незаконной охоты на лосей Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

В Лысковском районе зафиксировали несколько случаев незаконной охоты на лосей Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

В Лысковском районе зафиксировано несколько случаев незаконной охоты на лосей. Об этом сообщает региональное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Как сообщили в ведомстве, в период декабрь 2021 года - январь 2022 года на левобережье реки Волги в границах Лысковского и Борского районов пять лосей добыли в результате незаконной охоты. Предположительно, по оценке специалистов по охране объектов животного мира добыча проводилась одним способом и одной группой лиц.

- Злоумышленники на автомобиле при помощи прибора ночного видения выслеживали выходящих к дороге животных и осуществляли их добычу без разрешительных документов, - уточнили в региональном министерствелесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Сотрудники полиции и Минлесхоза организовано дежурство для поимки злоумышленников на дорогах Лысковского района. Подозрительный автомобиль на дороге не остановился по требованию сотрудников полиции, позже его блокировали в Борском районе. Во время осмотра салона автомобиля нашли длинноствольное охотничье оружие, тепловизионный прицел, глушитель, а также следы крови.

Следственный отдел Лысковского района возбудил четыре уголовных дела по статье 258 УК РФ - незаконная охота. Виновным лицам грозит выплата ущерба, причиненного объектам животного мира, на сумму не менее 1 млн 360 тыс. рублей.