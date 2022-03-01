Семинар для родителей детей с ограниченными возможностями прошел в Нижнем Новгороде

Семинар для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья прошел в Центре увлечений «МегаДело» в Нижнем Новгороде накануне Международного дня редких заболеваний. Об этом сообщает департамент по социальной политике администрации Нижнего Новгорода.

Темой семинара стала «Обзор видов и средств альтернативной коммуникации (включая современные технологии).

Как отметили в департаменте, проект «Редкое чтение», в рамках которого и проходил данный семинар, является победителем Городского конкурса молодежных проектов «Молодой Нижний». Он направлен на обучение детей и взрослых, которые не могут общаться привычным, вербальным способом, но могут использовать альтернативные способы взаимодействия.

Напомним, что в Чкаловске Нижегородской области открылась инклюзивная школа «Маяк», она специализируется на образовании и воспитании детей с особыми образовательными потребностями. Об этом сообщает НРОО Инклюзивный центр семьи и детства «Умка».

Центр «Умка» открыли Чкаловске еще в 2017 году для создания комфортного и уютного пространства особых и обычных детей. За три года работы центр стал местом притяжения для 300 детей и их родителей. В кружках центра «Умка» занимаются дети в возрасте от полутора до 16 лет.