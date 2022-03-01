В Нижегородской области открылась инклюзивная школа «Маяк»

В Чкаловске Нижегородской области открылась инклюзивная школа «Маяк», она специализируется на образовании и воспитании детей с особыми образовательными потребностями. Об этом сообщает НРОО Инклюзивный центр семьи и детства «Умка».

Центр «Умка» открыли Чкаловске еще в 2017 году для создания комфортного и уютного пространства особых и обычных детей. За три года работы центр стал местом притяжения для 300 детей и их родителей. В кружках центра «Умка» занимаются дети в возрасте от полутора до 16 лет.

- Нам очень помогает грантовая поддержка. Мы не раз становились победителями конкурсов Фонда президентских грантов, благодаря которым был приобретен наш школьный автобус и был сделан ремонт в школе, - уточнила председатель нижегородской региональной общественной организации Инклюзивный центр семьи «Умка» Анна Белоусова.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске открылась первая инклюзивная изостудия «Радужная кисточка».

В ней дети от 7 до 12 лет, в том числе с особенностями развития, будут изучать основы изобразительной деятельности и рисования, лепку и декоративно-прикладное искусство.

До открытия студии «Радужная кисточка» во Дворце был капитально отремонтирован кабинет, а также с помощью меценатов закуплено оборудование, «растущая» мебель, мольберты, мультимедийное оборудование и расходные материалы для занятий с детьми. Первые занятия в студии прошли в октябре. Всего в ней сейчас занимаются две группы ребят, младшая и старшая, из которых 50% – дети с особенностями развития. Занятия в студии проходят по специально разработанной авторской программе с грамотным специалистом по ИЗО, лепке и декоративно-прикладному искусству.