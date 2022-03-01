Ревнивого нижегородца с «травматом» будут судить за попытку убийства жены

55-летнего мужчину будут судить за покушение на убийство жены в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Вечером 10 декабря 2021 года охваченный ревностью мужчина пришел в магазин на проспекте Гагарина, где работала его супруга, и расстрелял ее из травматического оружия. Затем злоумышленник попытался совершить суицид.

- 53-летняя потерпевшая была доставлена в реанимационное отделение больницы. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи она осталась жива. Заключением судебно-медицинской экспертизы установлено, что потерпевшей причинен тяжкий вред здоровью. Жизнь обвиняемого медикам также удалось спасти, - добавили в пресс-службе.

Подозреваемый частично признал свою вину. В настоящее время обвиняемый находится под стражей и ожидает суда. Расследование уголовного дела завершено.