Нижегородцам придется сдавать анализы на наркотики для возврата водительских прав

С 1 марта 2022 года стали действовать новые правила выдачи медицинских справок, которые необходимы для предъявления в ГИБДД. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Так, теперь нижегородцам придется в обязательном порядке сдавать анализы мочи и крови для того, чтобы вернуть водительское удостоверение после его лишения.

- Речь идет только о водителях, которых лишали прав за нетрезвое вождение, в том числе и отказавшихся от медицинского освидетельствования, а также привлекавшихся по ст. 264.1 УК РФ, или частями статьи 264 УК РФ связанных с состоянием опьянения водителя, - уточнили в ведомстве.

Кроме того, с 1 марта также изменятся правила оформления медицинских справок – появится новый бланк.

Ранее сообщалось, что более 6 тысяч нарушений правил дорожного движения было зафиксировано на дорогах Нижнего Новгорода за январь 2022 года. Самым распространенным нарушением стало неиспользования ремней безопасности.

Ещё 51 водитель попался на выезде на полосу встречного движения с нарушениями ПДД. Другие 174 нарушителя были оштрафованы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 31 водитель повторно сели за руль в пьяном виде и были привлечены к уголовной ответственности.