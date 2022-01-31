Более 6000 нарушений ПДД выявлено на дорогах Нижнего Новгорода за январь

Более 6 тысяч нарушений правил дорожного движения было зафиксировано на дорогах Нижнего Новгорода за январь 2022 года. Самым распространенным нарушением стало неиспользования ремней безопасности. Об этом сообщает отдел ГИБДД Управления МВД России по городу.

Так, в новом году было выявлено уже свыше 500 нарушений касательно тонировки передних стекол автомобиля. Также на нижегородских дорогах были выявлены 283 случая, когда водители не соблюдали правила проезда пешеходных переходов, и 146 инцидентов с перевозкой детей без специального кресла.

Ещё 51 водитель попался на выезде на полосу встречного движения с нарушениями ПДД. Другие 174 нарушителя были оштрафованы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 31 водитель повторно сели за руль в пьяном виде и были привлечены к уголовной ответственности.

- В отношении пешеходов составлено 157 административных материалов, - уточнили в ведомстве.

Всего на дорогах Нижнего Новгорода за прошедший месяц зарегистрирован 157 ДТП, в которых получили травмы 172 человека, 18 из них дети. Также известно, что погиб один пешеход, переходящий проезжую часть по нерегулируемому переходу в темное время суток.

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