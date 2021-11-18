В Дзержинске открылась первая инклюзивная изостудия «Радужная кисточка»

17 ноября во Дворце культуры химиков состоялось торжественное открытие первой в Дзержинске инклюзивной изостудии «Радужная кисточка». В ней дети от 7 до 12 лет, в том числе с особенностями развития, будут изучать основы изобразительной деятельности и рисования, лепку и декоративно-прикладное искусство.

«Открытие студии – событие значимое для нашего города. Инициатором ее появления в Дзержинске стал коллектив Дворца культуры химиков: туда часто обращались родители особенных детей, которые хотели бы заниматься творчеством, работать руками и общаться со своими сверстниками. Коллектив Дворца культуры химиков взял на себя большую ответственность и воплотил эту идею в жизнь. Теперь здесь каждый ребенок, независимо от его физических возможностей, сможет развиваться, пробовать себя, заниматься тем, что ему интересно. Важно, что это не просто студия для детей с ограниченными возможностями здоровья, а именно инклюзивная студия, где занимаются разные ребята. Надеюсь, они будут уважать друг друга и быстро подружатся, от всей души им этого желаю», - сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

До открытия студии «Радужная кисточка» во Дворце был капитально отремонтирован кабинет, а также с помощью меценатов закуплено оборудование, «растущая» мебель, мольберты, мультимедийное оборудование и расходные материалы для занятий с детьми. Первые занятия в студии прошли в октябре. Всего в ней сейчас занимаются две группы ребят, младшая и старшая, из которых 50% – дети с особенностями развития. Занятия в студии проходят по специально разработанной авторской программе с грамотным специалистом по ИЗО, лепке и декоративно-прикладному искусству.

«С того момента, как мы задумали наш проект, до сегодняшнего дня прошло чуть больше года. Его цель проста – дать возможность каждому юному дзержинцу, независимо от его физических возможностей и благосостояния его родителей, заниматься тем, что ему нравится. Открытие студии стало возможным во многом благодаря поддержке главы Дзержинска Ивана Николаевича Носкова и депутатов областного Законодательного собрания и Думы города Дзержинска», - сказала директор Дворца культуры химиков Анастасия Лытова.

Напомним, у Дворца культуры химиков уже есть опыт проведения инклюзивных занятий с детьми. С 2020 года в Народном ансамбле танца «Разгуляй» открылась бесплатная инклюзивная группа для детей от 7 до 12 лет. Кроме этого, по словам Анастасии Лытовой, в планах – открытие инклюзивной театральной студии.