Прокуратура Нижегородской области начала проверку после ДТП в Арзамасском районе 28 февраля

Прокуратура Нижегородской области начала проверку после ДТП в Арзамасском районе на 8-м километре трассы Выездное – Сатис. По предварительным данным, на дороге столкнулись автомобиль и грузовик.

В результате мощного удара от полученных травм погибли четыре человека - водитель и три пассажира отечественного автомобиля.

- На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб выезжал Арзамасский городской прокурор Евгений Кадамов, - уточнили в ведомстве.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Одновременно с этим ход и результаты расследования контролируются надзорным ведомством.

- По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, - сообщили в прокуратуре.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжит следить за развитием событий.

Напомним, что трагедия произошла вчера, 28 февраля, на 8 км автодороги «Выездное – Дивеево – Сатис» в Арзамасском районе в 13:50. В пресс-службе ведомства сообщили, что водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем КАМАЗ.