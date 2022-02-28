Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Нижегородской области 28 февраля Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

В понедельник, 28 февраля, в Арзамасском районе Нижегородской области произошло ДТП – на дороге столкнулись автомобиль и грузовик. По предварительным данным ГУ МВД России по региону, в результате аварии погибло четыре человека.

Согласно официальным данным, трагедия произошла на 8 км автодороги «Выездное – Дивеево – Сатис» в Арзамасском районе в 13:50. В пресс-службе ведомства сообщили, что водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем КАМАЗ.

- В результате ДТП водитель и три пассажира отечественного автомобиля получили ранения, не совместимые с жизнью и скончались до приезда скорой помощи, - пояснили в ведомстве.

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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