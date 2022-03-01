Нижегородки смогут сходить в зоопарк «Лимпопо» за полцены

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» пройдет акция в честь Международного женского дня. Три дня в марте его можно будет посетить за полцены. Об этом сообщает пресс-служба Зоопарка «Лимпопо».

Так, воспользоваться 50-процентной скидкой смогут представители прекрасного пола всех возрастов 6, 7 и 8 марта 2022 года. Для этого нужно лишь предъявить документ, удостоверяющий личность - паспорт.

- Все мы знаем, что наши прекрасные женщины постоянно находятся в заботах! Они – хранительницы домашнего очага, на их хрупких плечах лежит поддержание порядка в доме, воспитание детей, они окружают заботой и любовью нас, мужчин. Найти время для самой себя им порой бывает весьма непросто. Тем не менее, мы очень хотим порадовать наших любимых женщин, поэтому дарим им три дня на посещение со скидкой, - добавил генеральный директор нижегородского зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин.

Напомним, что посетители нижегородского зоопарка "Лимпопо", пришедшие в шубах или шапках из натурального меха 3 марта, должны будут заплатить двойную цену за билет. Всё потому что 3 марта ежегодно отмечается Всемирный день дикой природы (World Wildlife Day), в связи с чем "Лимпопо" проводит акцию "Шуба из норки нужна только норке!".