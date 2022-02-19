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Общество19 февраля 2022 18:29

Посетители "Лимпопо" в меховых шубах и шапках заплатят двойную цену за билет 3 марта

Зоопарк проводит акцию "Шуба из норки нужна только норке!"
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Посетители нижегородского зоопарка "Лимпопо", пришедшие в шубах или шапках из натурального меха 3 марта, должны будут заплатить двойную цену за билет. Всё потому что 3 марта ежегодно отмечается Всемирный день дикой природы (World Wildlife Day), в связи с чем "Лимпопо" проводит акцию "Шуба из норки нужна только норке!". Об этом сообщили в пресс-службе нижегородской страны птиц и зверей.

– Акцией "Шуба из норки нужна только норке!" зоопарк хочет выразить своё отрицательное отношение к разведению и убийству животных ради меха. Все средства, вырученные в рамках данной акции, пойдут на дополнительное благоустройство вольеров и обогащение среды для пушных видов животных, проживающих в зоопарке "Лимпопо", – заверил гендиректор "Лимпопо" Владимир Герасичкин.

Он также добавил, что современные технологии давно позволяют человеку создавать тёплую и практичную одежду, но бизнес по убийству животных ради производства шуб и других предметов одежды продолжается.

– Акцией мы призываем посетителей нашего зоопарка хотя бы на один день отказаться от ношения меховых изделий, – резюмировал гендиректор.