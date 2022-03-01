Какие цветы дарить маме на 8 марта 2022 года

«Восьмое марта — праздник мам», — выразительно декламируют воспитанники детских садов на утренниках и первоклассники на мероприятиях, приуроченных к Международному женскому дню. Действительно, мама — особенная женщина в жизни каждого человека, и цветы для нее должны быть особенными.

Пионы, розы, хризантемы?

Цветы для букетов выбирают по трем критериям:

1. Предпочтения мамы.

2. Символизм растения

3. Сезонность.

Во флористике есть еще одно правило: чем старше женщина, тем крупнее и насыщеннее должны быть цветы для нее. Букет из розовых роз — это бессмертная классика. Розовый цвет ассоциируется с заботой, уважением, трепетной любовью к женщине.

Не только розы порадуют маму 8 марта. У американцев и японцев материнским цветком считается гвоздика. В России гвоздики не так распространены, хотя букет из молочных, сиреневых, разноцветных гвоздик выглядит нежно и по-домашнему уютно.

Пионы и пионовидные розы — императорские цветы в странах Востока. Их дарят учителям, наставникам в знак благодарности за науку, мудрые советы. Материнскому статусу пышные пионы тоже соответствуют. Они массово зацветают в конце весны и в начале лета, но в флористических магазинах есть всесезонные сорта, выращенные в теплицах.

Букет из одноголовых белых хризантем выглядит строго и величественно. Он символизирует уважение и почтительное отношение к матери. Кустовые хризантемы добавят легкости в цветочную композицию.

Экзотика для творческих и целеустремленных

Экзотические орхидеи, каллы, антуриумы, амариллисы оценят творческие мамы. Элегантный монобукет из амариллиса — альтернатива лилиям. Внешне цветы похожи, но у амариллиса не такой резкий запах.

Антуриум ассоциируется с темпераментом и сильной жизненной позицией. Букеты из этих цветов дарят мамам, занятым в бизнесе или занимающим руководящие должности в госучреждениях.

Орхидеи и каллы женственны и грациозны. Букет из них к 8 марта — это комплимент родному человеку, напоминание о том, что в любом возрасте она остается самой обаятельной и привлекательной.

Флористические тренды 2022 года

Хочется, чтобы цветочная композиция в подарок маме была не только символической, но и модной. В этом году на пике популярности композиции в мягких пастельных тонах и пестрые миксы. Второй вариант больше подходит молодым мамам.

Веселым и оптимистичным женщинам флористы советуют дарить лавандовые букеты. Пусть это будет микс из сиреневого, красного, желтого сортов.

Фавориты мартовских букетов оранжево-желтые герберы и тюльпаны. Эти цветы олицетворяют молодость, мечтательность, пробуждение к жизни. У вас, как у многих, предвзятое отношение к желтым тюльпанам? В этом случае подарите оранжевые цветы. Они ассоциируются с солнцем и теплом.

Вычурная упаковка и избыток декора отвлекают от главного — от красоты и хрупкости цветов. В 2022 году в тренде естественность и минимализм, природные оттенки и формы. Перечисленным требованиям отвечают букеты, лаконично упакованные в крафтовую бумагу.

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