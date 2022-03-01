Совет по земельным отношениям одобрил 9 заявок на выделение участков в Нижегородской области

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области в понедельник, 28 февраля 2021 года, одобрил девять заявок на выделение земельных участков для реализации инвестиционных проектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Стоит отметить, что всего на совете рассмотрели 20 инвестиционных проектов.

- Были одобрены заявки на предоставление земельных участков для реализации социально-значимых инвестиционных проектов. В частности, одобрено выделение участка в Дзержинске для реализации проекта «Нижегородстройзаказчика» по строительству регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта, - уточнил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

Также ООО «Старт-Спорт» одобрили выделение участка в Приокском районе Нижнего Новгорода под строительство спортивных кортов – их площадь составит 4 тысячи квадратных метров, а объем инвестиций – 32 млн рублей.

В рамках реализации проектов в Нижегородской области планируют создать 136 новых рабочих мест.

Напомним, что Совет по земельным и имущественным отношениям одобрил 16 заявок на проекты в Нижегородской области 12 ноября 2021 года.

В частности, одобрили заявки на строительство производственного комплекса кормовых добавок и под строительство фельдшерско-акушерских пунктов в Бутурлинском и Сергачском районах. Также была одобрена заявка на получение участка под строительство детской поликлиники, она рассчитана на 400 посещений в сутки.

СПРАВКА

Подать заявку на совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области можно через официальный сайт регионального министерства имущественных и земельных отношений. На сайте указаны требования к заявителю (юридическому лицу), инвестиционному проекту, к оформлению документов и так далее.