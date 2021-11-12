Совет по земельным отношениям одобрил 16 заявок на проекты в Нижегородской области

Совет по земельным и имущественным отношениям одобрил 16 заявок на проекты в Нижегородской области 12 ноября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В рамках реализации проектов в Нижегородской области планируют создать 167 новых рабочих мест

В частности, одобрили заявки на строительство производственного комплекса кормовых добавок и под строительство фельдшерско-акушерских пунктов в Бутурлинском и Сергачском районах. Также была одобрена заявка на получение участка под строительство детской поликлиники, она рассчитана на 400 посещений в сутки.

- Сегодня мы одобрили целый ряд как инвестиционных, так и социальных проектов. Расширяется пул инвесторов территории особого социально-экономического развития в Володарске. Наш регион готов принимать и поддерживать новых инвесторов, - отметил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

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