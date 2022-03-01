Свыше 34 тысяч вызовов поступило за неделю в службу «112» в Нижегородской области

34 508 обращений от нижегородцев поступило в центр обработки вызовов системы «112» за прошедшую неделю, с 21 по 27 февраля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, например, по сравнению с предыдущей неделей количество звонков в службу газа сократилось на 30%, а количество обращений в скорую помощь - на 10%.

А вот количество вызовов в пожарную службу и полицию наоборот возросло на 2% - за неделю поступило 193 и 3 638 вызовов, соответственно.

- На фоне снижения общего числа обращений граждан, к сожалению, мы вновь зафиксировали общий рост числа ложных звонков. За неделю их количество возросло на 12%, до 13 813. Число таких звонков сегодня составляет подавляющую часть от всех обращений, - добавил начальник отдела центра обработки вызовов системы «112» Сергей Бучацкий.

Напомним, что «Горячая линия» по обезболиванию открыта в Нижегородской области. Об этом заместитель губернатора, глава Министерства здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов напомнил в своем Instagram.

Он также рассказал, что необходимо делать, если нижегородцам и их близким нужна помощь в подборе или замене обезболивающего лекарственного препарата.