«Горячая линия» по обезболиванию открыта в Нижегородской области. Об этом заместитель губернатора, глава Министерства здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов напомнил в своем Instagram.

- Если вас или вашего близкого человека с хроническим заболеванием беспокоит болевой синдром, а предпринимаемые действия по обезболиванию не приносят нужного эффекта, обратитесь в скорую медицинскую помощь или по телефону «горячей линии» - 8-831-435-32-12, - написал министр здравоохранения региона.

Давид Мелик-Гусейнов также рассказал, что необходимо делать, если нижегородцам и их близким нужна помощь в подборе или замене обезболивающего лекарственного препарата.

Первым делом следует обратиться к участковому врачу поликлиники, который организует консультацию с закреплённой межрайонной выездной службой или подключит к решению вопроса специалиста паллиативной службы.

Специалисты по шкале боли осуществляют подбор схемы и дозировки обезболивания с контролем со стороны медработника. Однако в случае невозможности амбулаторного подбора схемы, пациент госпитализируется на койку паллиативного профиля.

Стоит отметить, что на данный момент в Нижегородской области действуют 20 выездных бригад и 36 кабинетов паллиативных амбулаторных подразделений.

Напомним, что 13 отделений больниц Нижегородской области закрыты на карантин, согласно последним данным от 7 февраля 2022 года. Они находятся в Нижнем Новгороде, Выксе и Дзержинске.