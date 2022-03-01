Свет и горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 1 марта

Электричество и горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 1 марта. Об этом сообщается на сайте городского Управления ГО и ЧС.

В Сормовском районе без света останутся жители дома №1 по улице Большевистской и дома № 15 по улице Энгельса. Электроэнергии не будет с 9:30 до 17 часов.

В Приокском районе отключат горячую воду в домах №3 и 5 по улице Маршала Жукова. Коммунальной услуги не будет с 9 до 14 часов.

Согласно информации, отключения носят плановый характер и связаны с необходимостью проведения работ на объектах ЖКХ. По данным управления ГО и ЧС Нижнего Новгорода, за минувшие сутки в областном центре зафиксировано 14 коммунальных аварий.