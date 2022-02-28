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Новости компаний28 февраля 2022 10:40

«Нижновэнерго» исполнило более 10 тыс. договоров технологического присоединения потребителей по итогам 2021 года

Источник:kp.ru
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«Нижновэнерго» исполнило более 10 тыс. договоров технологического присоединения потребителей по итогам 2021 года

«Нижновэнерго» исполнило более 10 тыс. договоров технологического присоединения потребителей по итогам 2021 года

Специалисты «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 2021 год. За указанный период компания исполнила более 10,8 тысяч договоров ТП, общая мощность присоединения составила 198,6 МВт.

В 2021 году было присоединено немало крупных объектов. Филиал «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» взял на себя обязательства по своевременному подключению новых домов и объектов инфраструктуры в жилом комплексе близ поселка Новинки, Нижегородской области. Для обеспечения качественного и надежного энергоснабжения жителей ЖК создана система электроснабжения с самым современным оборудованием. Общая мощность подключения составила 3,7 МВт. В Ардатовском районе Нижегородской области было осуществлено технологическое присоединение к электросетям свиноводческого комплекса. Присоединенная мощность составила 2,3 МВт. В Павловском и Спасском районах были подключены новые фельдшерско-акушерские пункты и сельская врачебная лаборатория. В Пильненском районе завершено технологическое присоединение будущей общеобразовательной школы на 500 учеников. Обеспечено подключение к сетям нового фельдшерско-акушерского пункта в Большемурашкинском районе, зернохранилища в Арзамасском районе, нового коровника «Племзавода «Пушкинское» в Большом Болдино.1,4 МВт энергомощностей получил тепличный комплекс в Борском районе. В регионе было присоединено немало социально-значимых инфраструктурных объектов, таких как новые котельные, строительные городки и освещение автомобильных дорог.

Новые энергомощности для развития получили предприятия среднего и малого бизнеса – ООО «Дзержинский пивоваренный завод», ООО «Реттенмайер РУС Продуктион», «Консервный завод «Лысковский». В нижегородском Кремле завершены работы по подключению новой колокольни.

В рамках мероприятий к 800-летию Нижнего Новгорода специалистами «Нижновэнерго» построены и введены новые энергомощности для работы светомузыкального фонтана и подсветки катера «Герой» на Нижне-Волжской набережной, а также линии наружного и архитектурно-художественного освещения на территории Нижегородского Кремля, набережной и ул. Рождественской. Было осуществлено технологическое присоединение 2,7 МВт энергомощностей обновленного парка Швейцария. В декабре 2021 года нижегородские энергетики осуществили присоединение новых объектов социального назначения: здание МБОУ СШ №2 в городе Дзержинск, детский сад на 120 мест в пгт Виля Выксунского района и вейкпарк для занятий водными видами спорта на Мещерском озере.

«Технологическое присоединение – одно из основных направлений деятельности электросетевой компании. Наши специалисты имеют значительный опыт и все необходимые материально-технические ресурсы для подключения потребителей к сетевой инфраструктуре. Мы идем в ногу со временем – у нас разработаны современные интерактивные сервисы, позволяющие взаимодействовать с потребителем, – это позволяет упростить процедуру техприсоединения», – отметил заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» – директор филиала «Нижновэнерго» Дмитрий Прохоров.

Энергосистема филиала «Нижновэнерго» является 4-й в России, после Московской, Ленинградской и ФСК ЕЭС, принадлежащих компании «Россети». В настоящее время «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» оказывает услуги по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям в Нижегородской области. В состав «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» входят 33 района электрических сетей, которые обслуживают территорию площадью 76,6 тысяч квадратных километров с населением 3,3 миллиона человек.

ПАО «Россети Центр и Приволжье» (находится под управлением ПАО «Россети Центр») – дочернее общество крупнейшей в Российской Федерации энергокомпании ПАО «Россети». «Россети Центр и Приволжье» является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям в девяти регионах РФ.

Под управлением компании находится 285 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи, свыше 1,5 тыс. подстанций 35-220 кВ, 67 тыс. трансформаторных подстанций 6-35/0,4 кВ и распределительных пунктов 6-10 кВ. Общая мощность этих энергообъектов превышает 44,6 тыс. МВА.

С 11 сентября 2017 года полномочия единоличного исполнительного органа «Россети Центр и Приволжье» переданы «Россети Центр».

* С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля используют новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.