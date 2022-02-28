Пять собак-спасателей работают в кинологической службе МЧС Нижегородской области

Кинологическая служба на базе Приволжского регионального Поисково-спасательного отряда МЧС России появилась совсем недавно, всего полтора года назад, сейчас в отряде насчитывается четыре кинолога и пять собак-спасателей. В обязанности четвероногих входит поиск потерявшихся в лесу людей и обнаружение пострадавших в ЧС.

Каждый кинолог вместе со своим питомцем выходит на службу один или два раза в неделю. Если нет никаких экстренных вызовов, то животное обычно проводит время в вольере и на обустроенной территории. Тем временем у спасателей-кинологов есть определенная нагрузка в отряде или дежурство на КПП, иногда они выезжают на другие вызовы.

Например, тех специалистов, у кого есть медицинские навыки, направляют на места ДТП для оказания первой помощи.

– Если скорая не приехала, моя помощь может оказаться нужной и важной, – рассказывает спасатель-кинолог Ирина Отто. – Собака в это время ожидает на базе.

На работе, естественно, часто кинологи проводят время со своими собаками: тренируют трюки и обучают их послушанию. Подробнее о том, какие собаки работают спасателями в Нижегородской области и как они живут, можно прочитать в нашем материале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!