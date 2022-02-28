Дату проверки систем оповещения населения в Нижегородской области перенесли. Об этом сообщает Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий.
- Проведение комплексных проверок готовности систем оповещения населения с запуском электросирен замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных телеканалов (радиоканалов), запланированным на 2 марта 2022 года, переносится. О сроке проведения сообщим дополнительно, - говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что систему оповещения населения проверят в Нижегородской области 2 марта.
Во время проверки жители региона в течение одной минуты будут слышать непрерывное звучание сирены. По каналам телевидения и радио будет транслироваться речевая информация "Техническая проверка".
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