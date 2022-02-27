Систему оповещения населения проверят в Нижегородской области 2 марта

Систему оповещения населения проверят на исправность в Нижегородской области. Жители региона в течение одной минуты 2 марта 2022 года в 10:43 будут слышать непрерывное звучание сирены. По каналам телевидения и радио будет транслироваться речевая информация "Техническая проверка". Об этом сообщили в нижегородском департаменте региональной безопасности.

– Это нужно для проверки исправности техники и для информирования жителей о том, как происходит оповещение при ЧС, – пояснили в ведомстве.

А также департамент призвал жителей Нижегородской области сохранять спокойствие во время звучания сирены.