В Нижегородской области число торговых точек с поддержкой «кэшаута» выросло до 260

В Нижегородской области число торговых точек с поддержкой сервиса «кэшаут», который позволяет снимать с карты наличные на кассах магазинов, выросло до 260. Об этом сообщает «Ъ-Приволжье»со ссылкой на начальника Волго-Вятского ГУ Банка России Ларису Павлову.

Так, известно, что с начала 2022 года увеличение количества торговых точек, которые предоставляют данную услугу, увеличилось на 6%. С помощью «кэшаута» нижегородцы могут снять деньги с дебетовой карты на кассе торговой точки. Для того, чтобы получить наличные, необходимо совершить покупку и при оплате сообщить о намерении снять деньги со своей карты.

Сейчас сервис и в малых населенных пунктах. Как отметила Лариса Павлова, особое внимание уделяют районам без отделений банков или банкоматов. Теперь с помощью «кэшаута» жители могут снять с карты не более 5 тысяч рублей в сутки на кассе магазина при оплате любого товара, а в некоторых торговых точках можно даже оплатить услуги ЖКХ.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области запустили систему сбора и обработки показаний счетчиков потребления холодной и горячей воды. Ее разработал Центр искусственного интеллекта «Горький».

Так, теперь для передачи показаний нижегородцам не нужно вручную вводить данные - можно просто сфотографировать счетчик и загрузить фотографию в личный кабинет на сайте АО «Нижегородский водоканал».

Уже сейчас тестирования показали, что система распознает данные, даже если на изображении недостаточно информации. Программа обрабатывает изображение менее чем за одну секунду.