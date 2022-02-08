В Нижегородской области искуственный интеллект будет считывать показания счетчиков воды

В Нижегородской области запустили систему сбора и обработки показаний счетчиков потребления холодной и горячей воды. Ее разработал Центр искусственного интеллекта «Горький». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, теперь для передачи показаний нижегородцам не нужно вручную вводить данные - можно просто сфотографировать счетчик и загрузить фотографию в личный кабинет на сайте АО «Нижегородский водоканал».

Стоит отметить, что для обучения нейронной сети использовали 2 720 фотографий счетчиков, из них 2 124 были случайно выбраны для тренировки модели, а 596 - для процесса проверки данных.

- Новые технологии на основе искусственного интеллекта заметно упрощают повседневную жизнь. Теперь достаточно в один клик загрузить фотографию на сайт, и все показания автоматически передаются, – добавил руководитель Центра искусственного интеллекта «Горький» Евгений Федосеев.

Уже сейчас тестирования показали, что система распознает данные, даже если на изображении недостаточно информации. Программа обрабатывает изображение менее чем за одну секунду.

Напомним, что одноставочный тариф на воду введут в 2022 году в Нижнем Новгороде.

Так, в новом году продолжится перевод АО «Нижегородский водоканал» на данный тариф. Причиной стало то, что такая мера – единственный возможный вариант в условиях роста платежа за воду.

Стоит отметить, что в Нижнем Новгороде плата за воду более 10 лет начисляется по двухставочному тарифу. Это привело к тому, что нижегородцы оказались в неравных условиях