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Общество28 февраля 2022 5:39

Свет отключат в девяти домах Нижнего Новгорода 28 февраля

Отключения запланированы в Автозаводском и Советском районе
Источник:kp.ru
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Электроэнергию отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 28 февраля. Об этом сообщается на сайте городского Управления ГО и ЧС.

В Автозаводском районе без света останутся дома № 60, 62, 62а по улице Лескова, а также дома № 65,67,69 по улице Смирнова. Здесь подача электричества будет прекращена на период с 13 до 17 часов.

В Советском районе свет отключат в домах №47,51 и 67 по улице Ванеева. Жильцам придется обходиться без электричества с 9 до 17 часов.

Все отключения носят плановый характер и связаны с работами на объектах ЖКХ.