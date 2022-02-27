Пропавшего неделю назад 16-летнего Никиту Коробова нашли живым в Нижнем Новгороде

16-летнего Никиту Коробова, которого искали в Нижнем Новгороде последнюю неделю, начиная с 21 февраля, нашли живым в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили представители поисково-спасательного отряда "Волонтёр НН" на своей официальной странице ВКонтакте. Но подробности того, как нашли Никиту и где он был всё это время, поисковики не раскрывают. Они лишь поблагодарили нижегородцев за содействие в поисках и распространение информации.

Напомним, 21 февраля Никита Коробов ушёл с Анкудиновского шоссе, 11, где располагается детский дом, и не вернулся. В течение недели о его местонахождении ничего не было известно.