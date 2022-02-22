16-летнего Никиту Коробова ищут в Нижнем Новгороде. ФОТО: Волонтёр НН

16-летнего Никиту Коробова ищут в Нижнем Новгороде со вчерашнего дня, 21 февраля. Информацией об этом поделились представители поисково-спасательного отряда "Волонтёр НН" на своей официальной странице ВКонтакте. Нижегородцев они просят о содействии в поисках.

Известно, что Никита ушёл с Анкудиновского шоссе, 11 и не вернулся. В течение суток о его местонахождении ничего не известно.

Приметы Никиты: рост 160 см, худощавое телосложение, тёмные волосы, голубые глаза.

Был одет в: чёрную куртку, клетчатые штаны и чёрные кроссовки.

При себе имел: мобильный телефон.

– Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении этого человека, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда ПСО "Волонтёр" 8 (831) 291-51-51 или инфоргу поиска: 8-920-044-06-63 Екатерина (Оскар), – просят поисковики.