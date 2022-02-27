16-летнего Никиту Коробова ищут в Нижнем Новгороде уже неделю. ФОТО: Волонтёр НН

16-летнего Никиту Коробова ищут в Нижнем Новгороде уже неделю, начиная с 21 февраля. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Напомним, мы уже рассказывали, что 21 февраля Никита ушёл с Анкудиновского шоссе, 11 и не вернулся.

Приметы Никиты: рост 160 см, худощавое телосложение, тёмные волосы, голубые глаза.

Был одет в: чёрную куртку, клетчатые штаны и чёрные кроссовки.

При себе имел: мобильный телефон.

– Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении этого человека, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда ПСО "Волонтёр" 8 (831) 291-51-51 или инфоргу поиска: 8-920-044-06-63 Екатерина (Оскар), – просят поисковики.