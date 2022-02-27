Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 февраля 2022 7:43

16-летнего Никиту Коробова ищут в Нижнем Новгороде уже неделю

Он пропал 21 февраля
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
16-летнего Никиту Коробова ищут в Нижнем Новгороде уже неделю. ФОТО: Волонтёр НН

16-летнего Никиту Коробова ищут в Нижнем Новгороде уже неделю. ФОТО: Волонтёр НН

16-летнего Никиту Коробова ищут в Нижнем Новгороде уже неделю, начиная с 21 февраля. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Напомним, мы уже рассказывали, что 21 февраля Никита ушёл с Анкудиновского шоссе, 11 и не вернулся.

Приметы Никиты: рост 160 см, худощавое телосложение, тёмные волосы, голубые глаза.

Был одет в: чёрную куртку, клетчатые штаны и чёрные кроссовки.

При себе имел: мобильный телефон.

– Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении этого человека, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда ПСО "Волонтёр" 8 (831) 291-51-51 или инфоргу поиска: 8-920-044-06-63 Екатерина (Оскар), – просят поисковики.