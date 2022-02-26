Вырубка деревьев не затронула Щелоковский хутор в Нижнем Новгороде

Вырубка деревьев возле Щелоковского хутора, о которой мы писали ранее, не затрагивает зону самого лесопарка, как утверждают в администрации Приокского района Нижнего Новгорода. По словам представителей ведомства, деревья вырубают на частной территории в районе дома №34 по Анкудиновскому шоссе, где планируется построить многоквартирный дом с подземной парковкой.

– Участок для строительства был выделен министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области, – добавили в пресс-службе районной администрации. – В соответствии с правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода земельный участок отнесён к территориальной зоне П*ТЖсм "зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку".

В ведомстве заверили, что предварительно на месте побывали сотрудники Горкомэкологии-НН и обследовали деревья, затем комитет Приокской администрации дал разрешение на проведение работ. Планируется убрать порядка 50 деревьев и кустарников – в дальнейшем взамен им посадят почти 60 деревьев и кустарников.