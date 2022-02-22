Деревья вырубают на территории Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде Фото: СОЦСЕТИ

Деревья начали вырубать на территории Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде. По словам очевидцев, вырубка происходит со стороны Анкудиновского шоссе. Своё заявление в сообществе "Щёлоковский хутор, живи!" ВКонтакте автор поста Сергей Гостев сопроводил фотографией с места вырубки, на которой видно поваленное дерево.

– Пришла беда откуда не ждали. Скорее всего, уже другой застройщик начал рубить Щелчок со стороны Анкудиновского шоссе, – пишет автор. – На этот раз разрешение дала администрации Приокского района. Распоряжение 72Р. Подробности уточняются.

"КП – Нижний Новгород" направила запрос в мэрию Нижнего Новгорода с просьбой подтвердить сказанное нижегородцем. А также мы попросили мэрию рассказать, для чего происходит вырубка и на каких основаниях.