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Общество22 февраля 2022 18:06

Деревья вырубают на территории Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде

Местные жители заметили вырубку со стороны Анкудиновского шоссе
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Деревья вырубают на территории Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде

Деревья вырубают на территории Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде

Фото: СОЦСЕТИ

Деревья начали вырубать на территории Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде. По словам очевидцев, вырубка происходит со стороны Анкудиновского шоссе. Своё заявление в сообществе "Щёлоковский хутор, живи!" ВКонтакте автор поста Сергей Гостев сопроводил фотографией с места вырубки, на которой видно поваленное дерево.

– Пришла беда откуда не ждали. Скорее всего, уже другой застройщик начал рубить Щелчок со стороны Анкудиновского шоссе, – пишет автор. – На этот раз разрешение дала администрации Приокского района. Распоряжение 72Р. Подробности уточняются.

"КП – Нижний Новгород" направила запрос в мэрию Нижнего Новгорода с просьбой подтвердить сказанное нижегородцем. А также мы попросили мэрию рассказать, для чего происходит вырубка и на каких основаниях.