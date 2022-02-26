49-летнего Вячеслава Барышникова ищут в Кстове с 24 февраля Фото: СОЦСЕТИ

49-летнего Вячеслава Барышникова ищут в городе Кстово Нижегородской области, начиная с 24 февраля. До сих пор о нём нет никаких вестей. Деталями на этот счёт поделились представители поисково-спасательного отряда "Волонтёр НН" на своей официальной странице ВКонтакте. Нижегородцев они просят о содействии в поисках.

Известно, что Вячеслав ушёл из Кстовской ЦРБ (улица Талалушкина, 14) в районе 02:00 и пропал. Третьи сутки о его местонахождении ничего не известно.

Приметы Вячеслава: рост 180 см, худощавое телосложение, короткие светло-русые волосы, светлые глаза.

Особые приметы: ожог на левой щеке и левом ухе.

Был одет в: зелёную кофту, чёрные трико и тапочки.

При себе имел: телефон.

– Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении данного человека, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда ПСО "Волонтёр" 8 (831) 291-51-51 или инфоргу поиска: 8-920-044-06-63 Екатерина (Оскар), – просят поисковики.

Напомним, 16-летнего Никиту Коробова ищут в Нижнем Новгороде до сих пор, с 21 февраля.