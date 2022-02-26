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Общество26 февраля 2022 7:18

Свет частично отключили на семи улицах Нижнего Новгорода 26 февраля

На системах ЖКХ проходят плановые работы
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Электроснабжение отключили частично на семи улицах Нижегородского района Нижнего Новгорода сегодня, 26 февраля. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Итак, с 09:00 до 10:00 света не было на улицах Грузинской, Зеленский съезд, Октябрьской, Ильинской, на переулке Плотничном, Лудильном, в сквере имени Свердлова и здании ННГСУ.

Напомним, подобные плановые отключения происходят в Нижнем Новгороде регулярно и практически ежедневно. К примеру, 18 февраля в трёх районах города частично отключили свет и отопление.