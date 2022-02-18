Свет и отопление частично отключат в трёх районах Нижнего Новгорода 18 февраля

Электроснабжение и отопление частично отключат в трёх районах Нижнего Новгорода сегодня, 18 февраля. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Ленинский район:

С 10:00 до 12:00 отопление отключат в доме 23А по проспекту Ленина.

Приокский район:

С 11:00 до 12:00 отопления не будет в доме 14 по улице Крылова.

Сормовский район:

С 09:00 до 16:00 свет отключили в доме 4 по улице Ногина.

Напомним, подобные плановые отключения происходят в Нижнем Новгороде регулярно и практически ежедневно. К примеру, 11 февраля в двух районах города частично отключили свет и горячую воду.