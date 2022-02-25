Более 20 тысяч контейнерных площадок проверили инспекторы Нижегородской ГЖИ за год

Более 20 тысяч контейнерных площадок проверили специалисты Госжилинспекции Нижегородской области за 2021-й и начало 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В отношении региональных операторов составили 102 административных протокола, а также вынесли 189 предостережений о недопустимости нарушения требований действующего законодательства.

Только в Арзамасском отделе ГЖИ с начала года проверили состояние более 200 контейнерных площадок в 12 районах - Арзамасском, Ардатовском, Большеболдинском, Дивеевском, Шатковском, Лукояновском, Починковском, Вадском, Гагинском районах, а также в городах областного значения Арзамас, Саров и Первомайск.

- По результатам проведенных обследований были выявлены факты несвоевременного вывоза ТКО в Арзамасе и Арзамасском районе. Также в адрес регионального оператора внесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований Федерального закона «Об отходах производства и потребления, – уточнил начальник Арзамасского отдела Госжилинспекции Вадим Храмов.

Напомним, что с начала года Арзамасский отдел Госжилинспекции Нижегородской области обследовал 1037 домов и 725 придомовых территорий на состояние в зимний период.

В Госжилинспекции сообщили, что их сотрудники в районах и в областном центре ежедневно проводят осмотры крыш многоквартирных домов, а также дворовых территорий.