Более 1000 крыш и дворов проверил Арзамасский отдел нижегородской ГЖИ с начала года Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

С начала года Арзамасский отдел Госжилинспекции Нижегородской области обследовал 1037 домов и 725 придомовых территорий на состояние в зимний период. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В Госжилинспекции сообщили, что их сотрудники в районах и в областном центре ежедневно проводят осмотры крыш многоквартирных домов, а также дворовых территорий.

Так, в ходе проверки сотрудники Арзамасского отдела ГЖИ осмотрели дома и придомовые территории в Арзамасском, Ардатовском, Большеболдинском, Дивеевском, Шатковском, Лукояновском, Починковском, Вадском, Гагинском районах, городах областного значения Арзамасе, Сарове и Первомайске

- Только за минувшую неделю в ходе обследований была выявлена некачественная уборка сосулек и наледи с крыш домов. В отношении виновных лиц вынесено восемь предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований жилищного законодательства, - сообщил начальник Арзамасского отдела Госжилинспекции Вадим Храмов.

Напомним, что Госжилинспекция Нижегородской области выявила 10 нарушений в Дзержинске в ходе рейда по очистке кровли домов. Особое внимание уделялось домам, вдоль которых проходят пешеходные маршруты.

Так, с начала 2022 года ГЖИ проверила на состояние дворовых территорий и крыш 637 многоквартирных домов. В Госжилинспекции выдали 34 предостережения и выписали коммунальщикам штрафы на 552,9 тысяч рублей.

По вопросам некачественной расчистки снега во дворах, на тротуарах возле домов, обработки противогололедными материалами жителям необходимо обращаться в свою управляющую компанию, а если меры не будут приняты, то уже в Государственную жилищную инспекцию.