«Прием граждан – важная составляющая работы депутата», - Олег Лавричев

На текущей неделе депутаты городской Думы Нижнего Новгорода провели приемы граждан в своих избирательных округах, как в очном, так и в онлайн форматах.

«Прием граждан - важная составляющая работы депутата. Ко мне обращаются жители со всего города. В мою общественную приемную на улице Бекетова поступило более 20 обращений. Половина из них уже проработана с положительным итогом. Стараюсь, чтобы все вопросы нижегородцев решались оперативно», - сказал председатель городской Думы Олег Лавричев по итогам встречи с гражданами.

Общественная приемная Олега Лавричева работает с 1 декабря 2021 года по адресу: ул. Бекетова, 37. Обращения также принимаются по телефону 8 (831) 412-03-32 и электронной почте: priem-lavrichev@yandex.ru.

Депутат городской Думы Роман Пономаренко провел приемы граждан 22 и 24 февраля 2022 года на избирательном округе №3. «Я и мои помощники всегда готовы поддержать тех, кому это необходимо: оказываем материальную, юридическую и часто даже психологическую помощь социально незащищенным гражданам. В период пандемии помогали пенсионерам, испытывавшими трудности с покупкой продуктов и товаров первой необходимости. В зоне нашего внимания - жители старых домов народной стройки, которым нужно содействие в решении бытовых проблем. Также по-возможности стараемся помогать при поступлении заявок на ремонт от детсадов и школ, реагируем на просьбы жителей округа по установке и приведению в порядок детских площадок и организуем мероприятия для подрастающего поколения по линии дополнительного образования. Хотелось бы, чтобы люди об этом знали и не стеснялись чаще обращаться к своему депутату!», - прокомментировал депутат городской Думы Роман Пономаренко. Адрес депутатского центра Автозаводского района - пр. Октября, д.23, общественная приемная депутата в округе № 3 - ул. Прыгунова, д.8. На прием можно записаться по телефонам 295-51-41, 8-910-888-11-28.

Главными темами беседы депутата, председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству городской Думы Карима Ибрагимова с жителями округа №8 21 и 24 февраля 2022 года стали проблемы жилищно-коммунального хозяйства и вопросы соблюдения трудового законодательства.

«Очного приема, к сожалению, не получилось, но на все вопросы граждан мне удалось ответить по телефону и электронной почте. Часто нижегородцы обращаются за юридической консультацией для защиты своих прав и интересов в самых разных жизненных обстоятельствах. Мы ценим доверие людей и стараемся их правильно ориентировать, чтобы возникающие проблемы быстро решались», - рассказал Карим Ибрагимов. Координаты для связи с приемной депутата Ибрагимова, расположенной по улице Героя Васильева, д.22, - 8-987-758-74-94, ozsknn@mail.ru, csysha.2010@mail.ru.

Депутат, председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению и заместитель председателя постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям городской Думы Ольга Балакина очно встречается с жителями округа №28 в депутатской приемной на улице Лопатина, д. 5б. Для записи можно воспользоваться телефонами 460-84-59, 8-908-236-00-24. Очередной прием состоялся 24 февраля 2022 года.

«Каждый депутат старается помочь жителям своего округа, знает, какие есть проблемы и использует все имеющиеся ресурсы и возможности для улучшения жизни граждан на подшефной территории. Традиционно участие депутата требуется при проведении частичного ремонта или замены оборудования в учреждениях образования и культуры. К примеру, в прошлом году благодаря выделению средств из депутатского фонда в трех школах и семи детсадах появились новые пластиковые окна и двери. Также среди приобретений по просьбам руководителей учреждений – бытовая техника, мебель, светильники, текстиль и посуда», - рассказала депутат.

Как отметила Ольга Балакина, ближайшие планы по работе в округе связаны с организацией праздничных мероприятий, посвященных 8 Марта, в новом соседском центре на базе ТОС «Верхние Печеры». Также продолжится сотрудничество с активными гражданами.

«У нас налажено «тройственное» оперативное взаимодействие по вопросам благоустройства и доступности городской среды: активисты передают в депутатскую приемную свои замечания, где открытый люк или ненадлежащая уборка снега, а мы направляем их в администрацию Нижегородского района, которая сразу устраняет все недочеты. Сообща можно добиться всего, что нужно для комфортной жизни людей!», - пояснила Ольга Балакина.