«Песни Бориса Мокроусова были душевным лекарством для людей», – Олег Лавричев

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев 25 февраля 2022 года принял участие в презентации книги, посвященной советскому композитору Борису Мокроусову, «Борис Мокроусов. Лучшие песни». Сборник издан при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

В мероприятии, прошедшем в библиотеке им. В.И. Ленина, приняли участие авторы-составители книги – внук композитора Максим Мокроусов и внучка поэта Алексея Фатьянова Анна Китина, президент Фонда культуры и поддержки творчества «Светорусье» Вера Гринько, директор Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки им. В. И. Ленина Надежда Шевелилова, солисты Нижегородской государственной академической филармонии им. М.Л. Ростроповича, преподаватели и студенты Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки, студенты Нижегородского музыкального училища им. М.А. Балакирева, учащиеся детской музыкальной школы им. Б.А. Мокроусова. «В преддверии дня рождения Бориса Андреевича мы представляем книгу, в которой есть QR-коды и можно послушать его песни. Сюда включены архивные записи, рукописи, которые мы оцифровали и переработали. Всего в сборник вошло около 150 песен – и известных, и малоизвестных. Все они мелодичные, красивые. Пусть и молодое поколение не забывает их», – сказал внук композитора.

Олег Лавричев в своем приветственном слове подчеркнул, что презентация книги – значимое культурное событие в жизни Нижнего Новгорода: «Песни Бориса Андреевича были в какой-то степени душевным лекарством для людей, мы все росли на них. И, как, к сожалению, часто бывает с настоящими хитами, – мы знаем песню, но не знаем ее автора. Теперь есть возможность это исправить. Я для себя сделал очень много открытий. Жаль только, что у книги небольшой тираж – всего 1000 экземпляров». «Думаю, что это еще не все, что мы можем сделать, чтобы увековечить память выдающегося композитора в нашем городе. На мой взгляд, должен появиться бюст или памятник Борису Андреевичу Мокроусову», – подчеркнул спикер городской Думы.

По итогам мероприятия Олег Лавричев передал Благодарственное письмо городской Думы за весомый вклад в сохранение памяти и музыкального наследия композитора, плодотворную работу в сфере культуры и творчества на благо Нижнего Новгорода Вере Гринько, чей фонд является организатором мероприятия.

Для гостей вечера была организована выставка литературы и нотных материалов, а также концерт, на котором прозвучали произведения Бориса Мокроусова.

Справка: Выдающийся советский композитор Борис Мокроусов родился 14 (27 февраля) 1909 года в поселке Канавино. Играть научился в школьной самодеятельности, освоив балалайку, мандолину, гитару, а в 13 лет самостоятельно (по слуху) и фортепиано. Сочинять мелодии начал еще школьником. Ярко талант композитора проявился в создании лирических песен. Их отличает задушевность, искренность. К вершинам песенной лирики можно отнести такие песни как: «На крылечке», «Осенние листья», «Сормовскую лирическую», «Когда весна придёт, не знаю», «Хвастать, милая, не стану», «Мы с тобою не дружили». Много талантливых песен создано в творческом содружестве с Алексеем Фатьяновым.

В 1940-е – 1950-е годы песни Мокроусова были необыкновенно популярны. Произведения композитора исполняли Обухова, Лемешев, Утёсов, Шульженко, Отс, Нечаев, Трошин, Аркадий Райкин, Ив Монтан. Они звучали на французском, итальянском, польском, финском, китайском, японском, корейском языках.

В 1956 году Мокроусов написал песню «Вологда», но широкую популярность она завоевала лишь в 1976 году, когда ее исполнил ансамбль «Песняры». «Вологда» стала визитной карточкой этого ансамбля. Последней работой композитора стала музыка к фильму «Неуловимые мстители».