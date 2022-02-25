Пенсионер погиб при пожаре в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде 24 февраля

Вечером 24 февраля в посёлке Мостоотряд в Автозаводском районе произошёл пожар, где в огне погиб 69-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Нижегородской области.

Вызов поступил в 20:19 по единому телефону вызова экстренных служб «112», сообщалось о пожаре в многоквартирном доме. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчёты.

- Пожар ликвидирован на площади 2 квадратных метра, - добавили в ведомстве.

В 20:43 в квартире было обнаружено тело пенсионера. В настоящее время выясняется точная причина пожара.

ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминает нижегородцам быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, а также соблюдать правила пожарной безопасности.

Напомним, ранее мы писали, что на пожаре в селе Уварово Бутурлинского района погибла 73-летняя женщина.

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