Пенсионер погиб при пожаре в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде 24 февраля

Вечером 24 февраля в посёлке Мостоотряд в Автозаводском районе произошёл пожар, где в огне погиб 69-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Нижегородской области.
Вызов поступил в 20:19 по единому телефону вызова экстренных служб «112», сообщалось о пожаре в многоквартирном доме. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчёты.
- Пожар ликвидирован на площади 2 квадратных метра, - добавили в ведомстве.
В 20:43 в квартире было обнаружено тело пенсионера. В настоящее время выясняется точная причина пожара.
ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминает нижегородцам быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, а также соблюдать правила пожарной безопасности.
Напомним, ранее мы писали, что на пожаре в селе Уварово Бутурлинского района погибла 73-летняя женщина.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!