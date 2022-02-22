73-летняя женщина погибла на пожаре в Нижегородской области

Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

73-летняя женщина погибла на пожаре в селе Уварово Бутурлинского района 21 февраля. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, о возгорании в одном из жилых домов на улице Советской стало известно в 17:41. Уже в 17:52 пожар был локализован на площади 2 квадратных метра. На месте пожара было обнаружено тело хозяйки жилья.

- На место происшествия незамедлительно выехали следователи Большемурашкинского МСО СУ СК России по Нижегородской области и организовали проведение доследственной проверки. При осмотре тела погибшей пенсионерки следователи СК видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. Назначена судебно-медицинская экспертиза, -добавили в пресс- службе регионального СУ СКР.

Причин пожара пока не установлена. В качестве одной из основных версий произошедшего рассматривается неосторожность при обращении со свечой. Назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.